Winsen: Streik bei Amazon

Winsen - Am Amazon-Standort HAM2 in Winsen wird einen Tag, bis Montag kurz vor Mitternacht gestreikt. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Durch das 64.000 Quadratmeter große Logistikzentrum an der Borgwardstraße, in dem rund 2.000 Menschen arbeiten, werden täglich um die 200.000 Sendungen verschickt. Es ist einer von insgesamt vier Logistikzentren von Amazon in Niedersachsen. dl