Winsen: Spendensammler im Stadtgebiet waren Betrüger

Winsen – Diese Spenden-Sammler waren polizeibekannte Betrüger: Am Freitag-Nachmittag waren an verschiedenen Einkaufszentren in Winsen Spendensammler unterwegs. Sie gaben an, für gehörlose Menschen zu sammeln. Angesprochen wurden überwiegend ältere Menschen.

Die drei männlichen und die weibliche Spendensammlerin waren allerdings Betrüger, die der Polizei bereits bekannt waren. Zeugen alarmierten die Polizei, die das Quartett in ihrem ausländischen Pkw kontrollierten.

Die Polizei sucht nun nach Menschen, die Geld an diese Leute gespendet haben und bittet diese, sich auf dem Kommissariat in Winsen unter 04171/7960 zu melden. cb