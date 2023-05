Buchholz: Spaziergänger findet Panzerfaust-Kopf

Buchholz - Ein aufmerksamer Spaziergänger hat Dienstag am späteren Nachmittag den Fund einer Panzerfaust bei der Polizei in Buchholz gemeldet. Im Bereich des Dangersener Weges in einer Rückegasse wurde die mutmaßlich aus dem zweiten Weltkrieg stammende Panzerfaust aufgefunden und dann bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) Niedersachsen von der Polizei bewacht.

Glücklicherweise stellte der KMBD fest, dass es sich hier nur noch um den nicht mehr funktionsfähigen Kopf der Panzerfaust handelte. Für Finder und Polizei bestand somit keine Gefahr.

In diesem Zusammenhang warnt der Kampfmittelbeseitigungsdienst dringend davor, solche Gegenstände anzufassen, in ihrer Lage zu verändern oder gar abzutransportieren. Verdächtige Funde sind umgehend der Polizei, dem Ordnungsamt oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst zu melden. cb