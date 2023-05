Motorradfahrerin bei Unfall in Holm-Seppensen schwer verletzt

Buchholz - Eine 35-jährige Motorradfahrerin wurde am Montagabend bei einem Unfall bei Buchholz schwer verletzt. Die Frau befuhr laut Polizei den Holmer Weg in Holm-Seppensen und übersah dabei nach bisherigen Erkenntnissen einen am Straßenrand stehenden PKW.

Sie prallte mit ihrem Motorrad gegen das Auto und stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens wird auf 4000 Euro geschätzt. cb