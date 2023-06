DRK-Stadtteiltreff Harburg und Neuwiedenthal: Vortrag zum Thema Demenz

Harburg – Das Thema Demenz ist das Thema des DRK-Vortrags „Noch altersbedingte Vergesslichkeit oder bereits beginnende Demenz?” der in Harburg und Neuwiedenthal veranstaltet wird.

Welche Anzeichen deuten auf eine zunehmende Vergesslichkeit und welche Ursachen kann diese haben? Welche Risikofaktoren gibt es und wie kann ich vorbeugen? Wo finde ich Unterstützung für die Diagnose und die Zeit danach?

Antworten liefern die Vorträge von Isabelle Nakhdjavani-Brauner, Leiterin der DRK-Abteilung "Senioren und Demenz" am Mittwoch, 7. Juni, um 17.30 Uhr im DRK-Stadtteiltreff Eddelbüttelstaße in der Eddelbüttelstraße 47a, und am Dienstag, 13. Juni, um 17.30 Uhr im DRK-Stadtteiltreff Neuwiedenthal, Rehrstieg 22. Anmeldungen sind nicht erforderlich. cb