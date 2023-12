Buchholz: Streit, Bedrohungen und Sachbeschädigungen

Buchholz - Ein junger Mann hat am Donnerstag für einen Polizeieinsatz in Buchholz gesorgt. Gegen 21.20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem eine Frau im Bereich des Parkhauses an der Rütgersstraße um Hilfe gerufen hatte.

Als Beamte das Parkhaus erreichten, trafen sie auf einen 21-jährigen stark alkoholisierten Mann und dessen 25-jährige Freundin. Offenbar war der Mann mit der Frau in einen lautstarken Streit verfallen.

Zuvor hatte er an mindestens fünf parkenden Autos in der Rütgersstraße die Außenspiegel abgetreten. Als Zeugen darauf aufmerksam wurden und die Polizei riefen, bedrohte und beleidigte er sie.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ein und nahm ihn in Gewahrsam. Er verbachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle. cb