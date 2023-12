Wenzendorf: Tödlicher Verkehrsunfall auf Betriebsgelände

Wenzendorf - Am Mittwoch kam es auf einem Betriebsgelände an der B3 in Wenzendorf im Landkreis Harburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Zwei Lkw-Fahrer hatten mit ihren beiden Sattelzügen im Begegnungsverkehr nebeneinander angehalten, um sich über die die richtige Ladestelle auszutauschen.

Als der 49-jährige Fahrer des einen Sattelzuges nach einigen Sekunden wieder anfuhr, überrollte er einen 61-jährigen Mann, der zwischenzeitlich von der anderen Seite unmittelbar vor den Lkw getreten war. Vermutlich hatte der Mann, der ebenfalls Lkw-Fahrer war, zwischen beiden Lkw durchgehen wollen. Trotz Reanimationsversuchen erlag er noch vor Ort seinen Verletzungen. cb