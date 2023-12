Hittfeld: Die Öffnungszeiten der Hallenbäder an Weihnachten

Hittfeld – Wer an den Feiertagen in Seevetal zum Schwimmen gehen möchte, hat dazu die Möglichkeit. Das sind die Öffnungszeiten der Hallenbäder an den Weihnachtsfeiertagen: Das Hallenbad Hittfeld hat am Heiligabend, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Das Hallenbad Over bleibt an diesen Tagen geschlossen. Zwischen den Feiertagen gelten die regulären Öffnungszeiten. Am Neujahrstag bleiben beide Bäder geschlossen.

Weitere Informationen gibt es auf www.baden-seevetal.de