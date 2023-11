Meckelfeld: Kind angefahren

Meckelfeld - Ein 13-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in der Straße An den Höfen schwer verletzt worden. Das Kind war mit einem Fahrrad über einen dortigen Überweg geradelt und dabei vom Auto einer 69-Jährigen erfasst worden.

Der Junge wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Das Kind kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für den Jungen nicht. zv