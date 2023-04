Egestorf: Skoda nach schwerem Unfall sichergestellt

Egestorf - Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L 212, zwischen Garlstorf und Egestorf ist der Wagen der Unfallverursacherin sichergestellt und ein sachverständiger zu den Ermittlungen hinzu gezogen worden.

Eine 24-jährige Frau war am Sonnabend mit ihrem Skoda in Richtung Egestorf unterwegs, als sie, gegen 17.05 Uhr, zunächst nacrechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken geriet der Wagen in die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem BMW eines 60-jährigen Mannes.



Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 60-Jährige, seine 57-jährige Beifahrerin sowie die Unfallverursacherin schwer verletzt. Der 60-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle drei Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Warum die 24-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen war, ist noch unklar. dl