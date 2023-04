Zeugensuche: Jugendliche in Buchholz wurden Opfer einer Körperverletzung

Buchholz - Die Polizei Buchholz ermittelt in zwei Fällen, bei denen Jugendliche Opfer einer Körperverletzung geworden sind, und sucht dazu Zeugen.

Fall 1: Am vorigen Sonnabend, 25. März, gegen 15.10 Uhr, waren zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche im Bereich der Lindenstraße, zwischen dem Famila-Markt und den Bushaltestellen unterwegs, als sie von einem Ihnen unbekannten Mann unverständlich angesprochen wurden. Als eine der Jugendlichen nachfragte, was der Mann wolle, schlug er ihr unvermittelt ins Gesicht. Als ich die zweite Jugendliche dazwischen ging, erhielt sie von dem Mann einen Schlag auf den Hinterkopf. Zwei Frauen bemerkten den Vorfall und mischten sich ein. Daraufhin entfernte sich der Mann.

Der Unbekannte war von eher kleiner, kräftiger Statur, er hatte mittellange, wellige und dunkle Haare, einen Stoppelbart und auffällig dicke Augenbrauen. Bekleidet war der Mann mit einer beigefarbenen Jacke und einem blauen Pullover. Vermutlich hatte er die Jugendlichen in englischer Sprache angesprochen.

Fall 2: Am Dienstag, 28. März, ereignete sich ein Vorfall in der Steinstraße, in Höhe des Rathausparks. Dort war ein zwölfjähriges Mädchen gegen 18.30 Uhr mit einer Freundin unterwegs, als ihnen ein circa 25 Jahre alter Mann auffällig nahekam und etwas Unverständliches zu Ihnen sagte. Im selben Moment zog er der Zwölfjährigen an den Haaren, worauf hin diese laut aufschrie. Der Mann entfernte sich anschließend. Auch hier war eine noch unbekannte Frau Zeugin des Vorfalls.

Der Täter war etwa 1,80 Meter groß und trug schwarze Schuhe, eine Jogginghose, einen schwarzen Kapuzen Hoodie und eine rote Jacke mit weißen Streifen auf den Schultern. Er hatte schwarze Haare mit einem Mittelscheitel.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Zeuginnen, die bislang noch unbekannt sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Männern machen können, werden um Hinweise gebeten. Die Telefonnummer der Polizei lautet 04181 2850.