Landkreis: Vier teure Autos gestohlen

Landkreis - Vier Fahrzeuge wurden vermutlich von denselben Tätern in den vergangenen Tagen im Landkreis Harburg gestohlen. Auffällig: In allen Fällen konnten die Diebe die Autos starten und wegfahren, ohne dass sie Schlüssel hatten.

In Neu Wulmstorf wurde ein weißer Toyota RAV 4 im Wert von 40.000 Euro entwendet. Der Wagen stand in der Theodor-Heuss-Straße. Ebenfalls in Neu Wulmstorf wurde ein grauen Toyota Land Cruiser im Wert von 45.000 Euro von einem Parkplatz an der Schillerstraße gestohlen.

In Ramelsloh war es ein schwarzer Hyundai Santa Fe im Wert von 30.000 Euro, der vom dortigen Pendlerparkplatz an der Ohlendorfer Landstraße weg kam.

In Sprötze wurde von einem Parkplatz am Holstenplatz ein schwarzer Hyundai Tucson, Wert 25.000 Euro entwendet. zv