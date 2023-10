Winsen: Beleidigungen und tätlicher Angriff im Bahnhof

Winsen - Ein 39-jähriger Mann, der am Sonntag mit einem Regionalzug von Lüneburg in Richtung Winsen unterwegs war, hatte bei einer Fahrkartenkontrolle gegen 17.30 Uhr zunächst Streit mit dem Kontrolleur angefangen. Als dieser einen im Zug befindlichen Polizeibeamten hinzuzog, beleidigte der 39-Jährige auch den Beamten und verweigerte weiterhin die Angabe seiner Personalien.

Am Bahnhof Winsen kam eine Streifenwagenbesatzung hinzu. Beim Aussteigen versuchte der 39-Jährige zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Bei der Ingewahrsamnahme setzte er sich massiv zur Wehr, trat und schlug nach den Beamten.

Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach Feststellung der Identität und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder entlassen. cb