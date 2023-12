Lübberstedt: Pferd bei Unfall schwer verletzt und weitergefahren

Lübberstedt – Am heutigen Dienstag kam es auf der Lübberstedter Straße im Landkreis Harburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 48-jährige Frau ritt gegen 9.45 Uhr mit ihrem Pferd innerorts auf dem schmalen Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn in Richtung Eyendorf. Ein landwirtschaftliches Gespann, bestehend aus einem älteren grünen Traktor mit Anhänger, fuhr in gleicher Richtung an der Reiterin vorbei.

Vermutlich wegen eines entgegenkommenden Pkw lenkte der oder die unbekannte Traktorfahrerin das Gespann sehr nah an den Fahrbahnrand. Das Pferd scheute und geriet mit einem Hinterlauf unter ein Rad des Anhängers. Hierdurch wurde das Tier sehr schwer verletzt. Das Traktorgespann fuhr in Richtung Eyendorf weiter. Die Reiterin blieb unverletzt.

Das Pferd wurde auf einem nahen Hof erstversorgt und kam in eine Tierklinik. Ob es den Unfall überlebt, ist fraglich.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Verursacher machen können. Zudem wird der oder die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04172 986610. cb