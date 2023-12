Marxen: Einbruch am hellichten Tag

Marxen - Einbrecher stiegen am Montag am hellichten Tag in ein Wohnhaus an der Straße Uhlenbergfeld ein. Die Täter hatten die Terrassentür aufgebrochen, um in das Gebäude zu kommen. Drinnen durchwühlten sie alle Räume. Ob und was gestohlen wurde, stand zunächst nicht fest. Allein die Zerstörungen, die die Einbrecher anrichteten, verursachten einen Schaden von rund 2.500 Euro. zv