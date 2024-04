Landkreis: Einbrüche in Jesteburg und Holm-Seppensen

Jesteburg - Einbrecher sind am Sonnabend in der Straße AmLerchenberg in ein Haus eingestiegen. Die Täter waren im ersten Stock über das Zmmer zum Gästezimmer eingebrochen. Im Haus durchwühlten sie alle Räume. Was gestohlen wurde, stand zunächst nicht fest.

In Holm-Seppensen drangen am Tostedter Weg Einbrecher in ein Haus ein. Als sie sich im Flur Hunden gegenüber sahen, überlegten sie es sich anders. Sie konnten zwar ohne Bisse, mussten aber auch ohne Beute flüchten.

Zu beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise unter Telefon 04181-2850. zv