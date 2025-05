Harburg - Ausstellung „Der Volksaufstand in der DDR“ im Harburger Rathaus

Harburg - Vom 3. bis zum 26. Juni können Interessierte die Ausstellung „17. Juni kompakt – Der Volksaufstand in der DDR 1953“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im Harburger Rathaus besichtigen.

Am 17. Juni 1953 gehen im Osten Deutschlands über eine Millionen Menschen auf die Straße. Aus einem sozialen Arbeiterprotest wird ein Volksaufstand, der die gesamte DDR erfasst. Einzig das Eingreifen sowjetischer Panzer sichert an diesem Tag die kommunistische Diktatur in der DDR.

Die Ausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur fasst die Geschichte auf sechs Tafeln kompakt zusammen. Illustrationen, Infografiken, zeithistorische Fotos und leicht verständliche Texte zeichnen die Ereignisse um den 17. Juni nach.

Die kostenlose Ausstellung kann vom 3. bis 26. Juni 2025 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr im Harburger Rathaus besichtigt werden. Ein barrierefreier Zugang über den Rathaus-Innenhof ist per Fahrstuhl möglich.

Insbesondere Lehrkräfte der Harburger Schulen sind eingeladen, die Ausstellung mit ihren Schülern im Rahmen des Unterrichts zu besuchen, um dem Vergessen vorzubeugen.