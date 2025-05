Harburg: Baustelle in der Buxtehuder Straße wird eine Woche verlängert

Harburg – Die Baustelle in der Buxtehuder Straße in Höhe Schlossmühlendamm muss eine Wiche verlängert werden, das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eigentlich sollte der Wasserrohrbruch zwischen Großer Schippsee und Neue Straße bis Freitag behoben sein, doch die Baustelle geht in die Verlängerung bis Freitag, 6. Juni.

Zur Durchführung der Arbeiten in der Buxtehuder Straße auf Höhe Schloßmühlendamm wird in Fahrtrichtung Neugraben der rechte von zwei Fahrstreifen gesperrt.

In der Gegenrichtung wird die Buxtehuder Straße nicht eingeschränkt. Aufgrund der Einschränkung in der Buxtehuder Straße muss in der Straße Schloßmühlendamm auch einer von zwei Linksabbiegefahrstreifen zur Buxtehuder Straße gesperrt werden.