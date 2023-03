Harburg: Glassplitter und Verletzung verraten Autoknacker

Harburg - Nach einem Zeugenhinweis haben Polizisten in der Nacht zum Sonntag am Gottschalkring einen 30 Jahre alten Autoknacker festgenommen. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie der Mann mit einer Taschenlampe in abgestellte Fahrzeuge leuchtete und an den Türen der Autos rüttelte.

Alarmierte Polizisten stellten den Mann. Er hatte Glassplitter an der Jacke, sowie eine Wunde an der Hand, die er sich offenbar beim Einschlagen einer Scheibe zugezogen hatte. Außerdem fanden die Beamten ein iPhone in seiner Jackentasche.

In der Nähe entdeckten die Polizisten ein Auto, dessen Scheibe eingeschlagen worden war. Der Besitzer wurde geweckt und kam zum Tatort. Er identifizierte das bei dem 30-Jährigen gefundene Handy als sein Eigentum.

Der aus Lettland stammende Autoknacker kam in Haft, da er in Deutschland keinen Wohnsitz hat. zv