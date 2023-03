Wilhelmsburg: Pärchen nach Tankstellenüberfall gesucht

Wilhelmsburg - Nach einem Überfall auf die Aral-Tankstelle an der Otto-Brenner-Straße sucht die Polizei Zeugen.

Die Tat passierte am späten Freitagabend. Gegen 22:50 Uhr stürmte ein Mann mit einer Schusswaffe in der Hand in den Kassenraum. Er bedrohte die Mitarbeiterin (55) und erzwang die Herausgabe von Geld. Mit der Beute flüchtete er zusammen mit einem 15 bis 17 Jahre alten Mädchen, dass offenbar vor der Tür gewartet hatte.

Der Räuber wird als 1,7 bis 1,8 Meter groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jogginghose, eine hellgrüne Steppjacke mit orangefarbenen Innenfutter und weiße Turnschuhe.

Die Mädchen ist schlank und trug einen dunklen Mantel oder eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkle Hose und weiße Schuhe.

Hinweise auf das Duo nimmt die Polizei unter Telefon 4286-56789 entgegen. zv