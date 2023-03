Landkreis: Johanniter bilden Brandschutzhelfer aus

Buchholz - Ab sofort bilden die Johanniter vom Regionalverband Harburg betriebliche Brandschutzhelfer aus. Die Schulungen orientieren sich an den Vorgaben der Berufsgenossenschaften und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.



Betriebe brauchen Brandschutzhelfer in ihren Reihen. Sie sind per Gesetz (nach DGUV-I 205-023) dazu verpflichtet, Beschäftigte zum Brandschutzhelfer auszubilden und als solche zu benennen. In der Regel sind es fünf Prozent der Mitarbeiter. Die genaue Anzahl richtet sich nach der Gefährdungsanalyse. Brandschutzhelfer kann grundsätzlich jeder Betriebsangehörige werden. Bei den Johannitern lernen die Kursteilnehmer alles Wichtige zum Brandschutz – und das innerhalb nur eines halben Arbeitstages.



Die nächste Brandschutzhelferausbildung findet statt am 24. März von 9 bis 12.30 Uhr im Schulungsraum des Ortsverbandes Buchhholz, Rütgerstraße 3. dl