Harburg: Pistolenmann überfällt Edeka-Markt

Harburg - Nach einem Überfall auf den Edeka-Markt an der Bremer Straße sucht die Polizei Zeugen. Dort hatte am Samstagabend kurz vor 20 Uhr ein Mann an der Kasse eine Schusswaffe gezückt, die Mitarbeiterin (29) bedroht und Geld gefordert. Als der Räuber merkte, dass ein Kunde (51) die Tat beobachtete, flüchte er ohne Beute. Er lief in Richtung Harburger Innenstadt und entkam trotz Sofortfahndung der Polizei.

Der Räuber wirkte schmächtig und ist etwa 1,8 Meter groß. Zur Tatzeit trug er schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose. Als Maskierung trug er eine Sturmhaube und eine Sportbrille.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo unter Telefon 4286-56789 entgegen. zv