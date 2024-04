Wenzendorf: Teures Motorrad vom Grundstück gestohlen

Wenzendorf – An den Osterfeiertagen wurde in Wenzendorf ein teures Motorrad gestohlen: In der Zeit zwischen Sonntag, 0.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, haben Unbekannte in der Straße Wiesenweg ein Motorrad entwendet.

Die KTM 1290 Super Duke R hatte auf einem Privatgrundstück vor einem Wohnhaus gestanden. Ob die Täter die Maschine auf einen Transporter geladen oder weggefahren haben, ist unbekannt. Der Wert des Motorrads wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.