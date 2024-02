Harburg: Zeugenaufruf nach versuchtem Handtaschenraub in der Hohen Straße

Harburg - Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Samstag versucht, einer 19-Jährigen in Harburg ihre Umhängetasche zu entreißen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Den bisherigen Erkenntnissen des Harburger Raubdezernates zufolge war die Heranwachsende gerade im Begriff, die Haustür gegen Mitternacht ihres Wohnhauses in der Hohen Straße aufzuschließen, als der mit einem Schal maskierte Unbekannte an sie herantrat und unvermittelt an ihrer Handtasche riss.

Die Frau hielt diese fest und begann zu schreien, woraufhin der Täter die Flucht ergriff und in Richtung Außenmühle davonlief. Ein Rettungswagen transportierte die 19-Jährige vorsorglich in eine Klinik.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, dunkle Haare, an den Seiten rasiert, „schwarze obere Schneidezähne“.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Freitagnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. cb