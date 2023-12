Unfall mit Pferd: Traktorfahrer ermittelt – Tier eingeschläfert

Lübberstedt – Nach dem Verkehrsunfall in Lübberstedt, bei dem wie berichtet am 12. Dezember ein Pferd schwer verletzt wurde, hat sich der mutmaßliche Traktorfahrer bei der Polizei gemeldet.

„Nach dem gestern veröffentlichten Zeugenaufruf hat sich heute ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Harburg bei der Polizei in Salzhausen gemeldet. Er gab an, zur fraglichen Zeit mit einem Traktorgespann in Lübberstedt unterwegs gewesen zu sein, einen Zusammenstoß mit dem Pferd aber nicht bemerkt zu haben. Die Ermittlungen dazu laufen weiter“, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Pferd hatte bei dem Unfall so schwere Verletzungen erlitten, dass ihm auch in der Tierklinik nicht mehr geholfen werden konnte und es von seinen Qualen erlöst werden musste. cb