Hollenstedt: Einbruchsserie sucht Ort heim

Hollenstedt - Innerhalb weniger Stunden kam es am Sonnabend im Bereich Appel und Hollenstedt zu mehreren Einbrüchen. Betroffen waren Wohnhäuser in der Appeler Straße, Am Bültenmmoor, Estetalstraße, Breitensteiner Allee, Ahornallee und Lärchenweg.

In allen Fällen hatten die Täter Scheiben eingeschlagen, um in die Häuser eindringen zu können. Dann wurden die Räume durchsucht, wobei es die Einbrecher auf Bargeld und Schmuck abgesehen hatten. Allein Einbrüche wurden zwischen 14 Uhr und Mitternacht bemerkt

Die Polizei geht davon aus, dass es eine Tätergruppe war, die den Ort heimgesucht hat.

Himnweise nimmt die Polizei unter Telefon 04181/2850 entgegen. dl