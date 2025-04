Jesteburg: Tödlicher Unfall auf der K83

Jesteburg - Tödlicher Verkehrsunfall auf der K83 zwischen Jesteburg und Lüllau am Freitagmittag. Dort verlor ein 61-Jähriger in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen VW.

Der Wagen geriet zunächst nach links in den Grünstreifen. Von dort rutschte das Fahrzeug quer über die Fahrbahn, drehte sich und prallte am rechten Fahrbahnrand mit der Fahrerseite gegen einen Straßenbaum. Der 61-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.



Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.