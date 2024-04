Meckelfeld: Auto ausgebrannt

Meckelfeld - Feuer an der Glockenstraße. Dort stand am Sonntagmorgen ein geparktes Auto in Flammen. Das 20 Jahre alte Fahrzeug brannte völlig aus. Die Feuerwehr löschte. Zunächst war unklar, wie das Feuer entstand. Die Polizei ermittelt. zv