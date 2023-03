Ohlendorf: Zwei Fußgängerinnen am Fahrbahnrand angefahren

Ohlendorf - Zwei 44 und 53 Jahre alte Frauen sind am Freitagabend an der Brackeler Straße in Höhe eines dort ansässigen Gemüsegroßhändlers angefahren und schwer verletzt worden. Die 53-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Die Fußgängerinnen waren am Fahrbahnrand von einem Audi Q3 erfasst worden. An der Stelle gibt es weder einen Rad- noch einen Fußweg. Der Bereich ist auch unbeleuchtet. Die beiden verletzten Frauen kamen nach ihrer Versorgung durch einen Notarzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Der Fahrer des Audis, ein 74 Jahre alter Mann, erlitt einen Schock. Er konnte bislang nicht von der Polizei vernommen werden. Die Beamten haben einen externen Sachverständigen zu den Ermittlungen hinzu gezogen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. zv