Rönneburg: Flohmarkt in der Villa Kunterbunt

Rönneburg - Ob ausgemusterte Kinderkleidung, Turnschuhe, Bücher oder Puzzles: Alles, was für kleines Geld verkauft werden kann, geht am Sonnabend, 26. April, von 9 bis 14 Uhr über die Tapeziertische.

Dann lädt die DRK-Kita Villa Kunterbunt zum Flohmarkt auf das Kita-Gelände an der Vogteistraße 23 ein. Die Einnahmen für Getränke und Speisen, die an dem fröhlichen Markttag in der Kasse landen, werden für Projekte und Ausstattung der Kita verwendet.

Der Aufbau der Marktstände ist ab 8 Uhr möglich, die Standgebühr beträgt zehn Euro.

Für die Anmeldung genügt ein Anruf beim DRK-Team in der Kita unter Telefon 040/ 769 760 015 0, oder Mail: Kita-Heinrich-Buchholz-Haus@drk-paedagogik.hamburg