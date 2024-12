Sottorf: Mehrere Haltestellen werden nicht angefahren

Sottorf - Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten an Stromleitungen, Wasserleitungen, Regenwasser- und Abwasserkanälen kommt es in der Zeit vom 6. Januar bis 30. Oktober im Bereich Sottorf zu Einschränkungen im Busverkehr. In diesem Zeitraum entfallen die Haltestellen „Sottorf, Spritzenhaus“ in der Straße Zu den Diebeskuhlen, „Rötsol“, „Barkendicke“ sowie „Rühmte“. Als Ersatz dienen die Haltestellen “Sottorf, Brandheide” und "Spritzenhaus”. wg