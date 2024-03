Daniela Schönefeld ist neue Leiterin der Polizeiwache in Neugraben

Neugraben - Wechsel an der Spitze der Polizeiwache Neugraben. Daniela Schönefeld ist neue Leiterin des PK 47. Die 45-Jährige löst Uwe Rehmke (60) ab, der nach fünf als Chef der Wache in den Ruhestand geht.

Beide kennen sich lange. Schönefeld, die 1999 zunächst in Nordrhein-Westfalen bei der Polizei anfing, dann aber schnell zur Hamburger Polizei in die Laufbahn des gehobenen Dienst wechselte, absolvierte ihr erstes Praktikum an der Polizeiwache in Rahlstedt. Uwe Rehmke war damals ihr Dienstgruppenleiter. "Ich wusste schon damals, dass was aus ihr wird", sagt Rehmke.

Für die zweifache Mutter Daniela Schönefeld, die auf Anraten eines Vorgesetzten sich für den höheren Dienst beworben hatte, ist die Wache in Neurgaben die erste eigene Dienststselle. Dort trägt die 45-Jährige, die von klein auf Polizistin werden wollte, die Personalverantwortung für etwa 120 Mitarbeiter.

Für Rehmke, der 1983 zur Hamburger Polizei gegangen war, ging eine lange Karriere mit vielen herausragenden Einsätzen und Aufgaben zu Ende. 1984 war er als junger Schutzmann beim Einsatz rund um die nach der Kollision mit einem Schlepper im Hamburger Hafen gesunkene Barkasse "Martina" dabei. Bei dem Unglück waren damals 19 Menschen, Gäste einer Geburtstagsfeier, ums Leben gekommen.

Später war Uwe Rehmke bei großen Einsätze in Hamburg, wie an der Hafenstraße und anlässilich des G20-Gipfels, oder außerhalb Hamburg, wie bei den Kastor-Transporten, dabei. In Hamburg war er in führender Position bei der Soko "Castel", die gegen professionelle Einbrecher vorging. Aus seiner Zeit in Neugraben ist ihm der Einsatz an der Vollhöfner Weiden besonders im Gedächtnis. 2019 hatten Demonstranten Bäume besetzt. zv