Sparkasse: Dorit Wickbold sammelt zum Abschied fürs Tierheim Buchholz

Tostedt - 43 Jahre war Dorit Wickbold für die Sparkasse Harburg-Buxtehude tätig, viele Jahre davon in Tostedt. Die letzten 10 Jahre leitete sie sogar das Tostedter Beratungscenter der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Für viele Kunden war die Sparkasse unmittelbar mit dem Namen Dorit Wickbold verbunden und umgekehrt. Ende letzten Jahres hat sich die 60-Jährige in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet.

Aus diesem Anlass hatte Dorit Wickbold noch einmal ihre treuesten Kunden in die Sparkasse eingeladen. Statt Geschenken bat sie um Spenden für das Tierheim Buchholz - und die Spendenbereitschaft war groß: 1.040 Euro kamen zusammen, die Sparkasse rundete diesen Betrag auf 2.000 Euro auf. "Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass meine Kunden so spendabel waren und die Sparkasse den Betrag so großzügig aufgestockt hat. Dafür danke ich allen ganz herzlich", so Dorit Wickbold.

Vergangene Woche besuchte Dorit Wickbold nun das Tierheim am Holzweg und übergab der stellvertretenden Leiterin Jenny Möller sowie Schatzmeister Michael Frühauf den symbolischen Spendenscheck. "Es ist eine ganz großartige Geste von Frau Wickbold, dass sie unser Tierheim mit der Spende bedacht hat. Wir können das Geld gut gebrauchen", sagt Jenny Möller. Das Tierheim Buchholz ist trotz kleiner Prokopf-Beiträge aus den umliegenden Samtgemeinden ganz wesentlich auf Spenden angewiesen. „Die Kosten für den Betrieb, insbesondere die Tierarztkosten, sind in den letzten Jahren immens gestiegen", erklärt Jenny Müller. Das Tierheim am Holzweg ist das anerkannte Asyl dieser Gemeinden für Fundtiere und herrenlose Tiere. cb