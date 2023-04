Katrin Hilpert ist die neue Bauamtsleiterin der Gemeinde Seevetal

Hittfeld - Katrin Hilpert (43) ist die neue Bauamtsleiterin der Gemeinde Seevetal. Sie tritt damit die Nachfolge ihres in den Ruhestand getretenen Vorgängers Gerd Rexrodt an.

Hilpert ist Diplom-Ingenieurin. Ihren Abschluss machte sie 2007 an der TU in Harburg, wo sie Stadtplanung studierte. Zuletzt war die 43-Jährige in der Hamburger Stadtentwicklungsbehörde beschäftigt und dort für die Staatsrätin im Bereich Wohnungsbaukoordination tätig.