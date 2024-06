Featured

Abgestürzt: Die Grünen sind der klare Verlierer der Europawahl im Bezirk Harburg

Harburg - Die Grünen sind die klaren Verlierer der Europawahl im Bezirk Harburg. Aber auch die SPD erlitt herbe Verluste. Sie ist nur noch in drei der Stadtteile stärkste Partei. Die CDU konnte sich in sieben Stadtteilen die Spitzenposition sicher, die Grünen in zwei.

Gewinner sind die CDU und die AfD, die leicht oder ordentlich zulegen konnten. Gewinner sind auch kleinere Parteien, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW), das aus dem Stand 6,4 Prozent der Stimmen holte und Volt, eine Partei, die ihr Ergebnis von 1 Prozent auf 4,9 Prozent steigerte. Hier waren es vermutlich vor allem jüngere Wähler, die der Partei ihre Stimme gaben.

Insgesamt blieb die SPD mit einem Stimmanteil von 19,8 Prozent stärkste Kraft. Sie fiel aber um 2,7 Prozent und liegt damit unter der 20-Prozent-Marke. Die CDU holte ein Plus von 0,9 Prozent. Damit kam sie auf 19,3 Prozent. Die Grünen verloren kräftig und rutschten um 9,8 Prozent auf 14,4 Prozent ab. Die AfD gewann 2,9 Prozent hinzu und liegt nur bei 12,8 Prozent. Gut halten konnte sich die FDP, die leicht zulegte. Die Linken büßten ein Drittel ihrer Wähler ein.

So wählten die Harburger in ihren Stadtteilen/Bereichen: