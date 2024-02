CDU stellt sich für Wahlen auf: André Trepoll ist neuer Kreisvorsitzender

Harburg - Die Spatzen haben es bereits von den Dächern gepfiffen. Die Delegierten haben es klar gemacht. André Trepoll ist neuer Kreisvorsitzender der CDU. Er wurde am Donnerstagabend im ehemaligen Schützenhof in Marmstorf mit 96,7 Prozent der Stimmen in das Amt gewählt. Trepoll löst seinen etwas glücklosen Vorgänger Uwe Schneider ab.

Mit Trepoll hat sich die CDU für die kommenden Wahlen aufgestellt. Als Mitglied der Bürgerschaft verfügt Trepoll nicht nur über 20 Jahre Erfahrung in der Position Erfahrung, sondern auch über Ressourcen.

Für die CDU ist das wichtig. Sie hat angesichts der Bundespolitik, aber auch lokale Themen, wie der von SPD und Grünen betriebene massenweise Wegfall von Parkmöglichkeiten auch in Wohngebieten, die Chance Wählerstimmen auch außerhalb der Kernwählerschaft zu generieren.

Oft hatte sich die CDU im Bezirk jedoch bislang eher an Kleinstthemen gerieben. Ein klar besetztes Thema, das vorangetrieben wird, fehlt bislang. Hier will Trepoll der Partei eine neue Richtung geben.

Das zeigte sich gleich nach seiner Wahl. "In Harburg braucht es gerade nach dem Karstadt-Aus wieder Impulse für eine gute Innenstadtentwicklung. Genauso wollen wir eine andere Verkehrspolitik, die die wirklichen Bedürfnisse der Harburger in den Blick nimmt und nicht nur eine Anti-Autofahrer-Politik macht", so Trepoll. Zudem wolle man eine "maßvolle und erträgliche" Wohnungsbaupolitik, die Rücksicht auf die soziale Infrastruktur nimmt. Auch den den Ausbau der Schulen und Kitas oder eine bessere Versorgung durch genügend Ärzte, will Trepoll zu seinen Themen machen, die er gemeinsam mit der Bezirksfraktion vorantreiben will.

Der Rückzug von seinem Vorgänger Schneider kommt nicht überraschend. Er war schon nicht für die anstehende Bezirkswahl auf Platz 1 gesetzt worden, was mit dem Fraktionsvorsitz verbunden wird. Stattdessen hatte man Rainer Bliefernicht aus Marmstorf den Vorzug gegeben. Schon das dürfte Schneiders Motivation einen Knick gegeben haben. Er trat nicht wieder bei der Wahl zum Kreisvorsitzenden an.

Außer an der Spitze gab es bei der CDU nichts Neues. Die drei stellvertretenden Kreisvorsitzenden wurden wiedergewählt. Es bleiben Katharina Schuwalski, Birgit Stöver und Rainer Bliefernicht. zv