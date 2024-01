Nach Unfallflucht: Polizei überprüft im Landkreis mögliche Tatfahrzeuge

Heidenau - Vor zehn Tagen wurden ein Mann (53) auf der Hauptstraße in angefahren und lebensgefährlich verletzt. Der Autofahrer flüchtete.

Die Polizei konnte damals ein Karosserieteil am Unfallort sicherstellen, dass bei dem Zusammenprall offenbar vom Auto abgerissen war. Mittlerweile ist klar, dass das Teil nur bei nur sechs verschiedene Fahrzeugtypen der Marken VW, Skoda, Audi und Seat verbaut wurde.

Damit ist man dem Unfallfahrer auf der Spur. Am Dienstag begann man damit alle im Landkreis Harburg zugelassene und als Unfallfahrzeug in Frage kommenden Autos zu überprüfen. Dazu rückten auch Bereitschaftspolizisten an, die bei der doch recht umfangreichen Aktion mit eingesetzt wurden.

Zusätzlich wird versucht über Aufnahmen aus Überwachungskameras, selbst wenn das Nummernschild nicht erfasst wurde, den Fahrzeugtyp weiter einzugrenzen.

Bei der Polizei geht man davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Unfallfahrzeug gefunden wird.

Der 53-Jährige, der am 14. Januar angefahren wurde, ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Er sei, so hieß es, auf dem Weg der Besserung. zv