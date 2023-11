2016 gab es schon einmal den Versuch ein Baby aus dem Krankenhaus zu entführen

Heimfeld - Vor sieben Jahren ereignete sich ein vergleichbarer Fall im Krankenhaus Mariahilf. Im august 2016 hatte eine 34-Jährige versucht einen kleinen Jungen aus dem Krankenhaus zu entführen. Der damals erst neun Jahre alte Bruder des Neugeborenen verhinderte die Tat.

Auch damals hatte sich die Täterin in das Zimmer der Mutter geschlichen. Während die schlief hatte sie den Neugeborenen aus seinem Bettchen genommen. Der neun Jahre alte Bruder bemerkte die Tat. Er folgte der Frau, die bereits das Zimmer verlassen hatte und sprach sie aiuf dem Flur an. Der 34-Jährige drückte daraufhin dem Jungen seinen Bruder in den Arm und versuchte zu flüchten. Weil Klinikpersonal schnell auf den Fall aufmerksam wurde, konnte die Frau noch auf dem Krankenhausgelände aufgehalten und von der alarmierten Polizei festgenommen werden. Auch damals war die Täterin psychisch verwirrt. Auch sie wurde in eine Klinik eingewiesen.

Tatsächlich sind Fälle von Säuglingsemntführungen aus Krankenhäusern extrem selten. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland ein bis zwei Fälle pro Jahr passieren. zv