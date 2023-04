29-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall in Salzhausen

Salzhausen - Bei einem Verkehrsunfall ist in der Nacht zum Sonntag ein 29 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Audi hatte in der Eyendorfer Straße in einer Kurve die Kontrolle über sein getuntes Fahrzeug verloren.

Der Wagen kam von der Straße ab und prallte durch eine Mauer. Danach hatte das Fahrzeug überschlagen und Verkehrsschilder sowie einen Stromkasten umgerissen. Dadurch fiel in der Straße der Strom aus. Außerdem wurden zwei Gebäude durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Alarmierte Feuerwehrleute holten den Fahrer und seinen Beifahrer (17) aus dem völlig zertrümmerten Audi. beide kamen unter Notarztbegleitung in Krankenhäuser. Der 29-Jähriger erlag noch in der Nacht seinen Verletzungen.

Die Polizei ermittelt. Die Zerstörungen am Fahrzeug weisen darauf hin, dass der Fahrer viel zu schnell gefahren sein dürfte. zv