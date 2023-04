Kneipe "Corner" im Phoenix-Viertel nach Razzia behördlich geschlossen

Harburg - Razzia im Corner an der Wilstorfer Straße und im Apollonia am Großen Schippsee. Mitarbeiter des Bezirksamtes überprüften am Donnerstagabend in der Zeit von 18 Uhr bis 22 Uhr die beiden Läden.

Ziel war es unter anderem illegales Glücksspiel zu bekämpfen. An beiden Orten wurden die Beamten fündig. Im Corner entdeckten sie einen Spielautomaten mit 500 Euro drin. Im angrenzenden Corner e-V. noch einmal zwei Automaten, die offensichtlich für illegales Glücksspiel missbraucht wurden.

Dem Verantwortlichen nahmen die Beamten noch 1.500 Euro ab, die der Mann in der Tasche hatte. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um Geld handelt, dass zur Auszahlung von gewinnen dienen sollte.

Am Ende der Überprüfung wurde das Corner geschlossen und eine Nutzungsuntersagung verhängt. Die Begründung: Es fehle ein zweiter Rettungsweg.

Die Kneipe gibt es bereits seit Jahren. 2007 wurde sie überregional bekannt, nachdem es dort auf der damals vorhandenen Tanzfläche zu einem "Penisbiss" gekommen war. Der Mann, damals 42 Jahre alt, kam ins Krankenhaus. Die volltrunkene "Beisserin", damals 23 Jahre alt, konnte sich aufgrund ihres Alkoholiserungsgrades von 2,94 Promille, nicht an die Tat erinnern.

Im Apollonia Café wurden die Beamten ebenfalls fündig. In dem Laden, in dem früher einmal ein Schreibwarengeschäft war, wurden drei Spielautomaten entdeckt und 1.130 Euro sichergestellt. Außerdem wird ermittelt, weil der Verdacht besteht, dass in dem als Verein eingetragenen Räumen Alkohol ausgeschenkt wird. Auch dieser Laden wurde geschlossen und eine Nutzungsuntersagung ausgehängt. zv