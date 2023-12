50 Einbrüche in nur zwei Monaten: Polizei nimmt Serientäter fest

Harburg - Mit einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kasernenstraße begann am 2. November eine der umfangreichsten Einbruchserien dieses Jahres im Raum Harburg. Mittlerweile ist ein Mann gefasst. Ihm werden insgesamt 50 Einbrüche in Keller vorgeowrfen. Mit der beute hat der 37-Jährige offenbar seine Drogensucht finanziert.

Am vergangenen Dienstag hatte am Morgen das Hand eines Mieters aus der Schwarzenbergstraße ausgelöst. Es zeigte einen Einbruch in seinen Kellerverschlag an. Von ihm alarmierte Polizisten fuhren zu dem Mehrfamilienhaus. Noch im Keller trafen die Beamten Sabrin M. an. Bei dem 37-Jährigen wurde Aufbruchswerkzeug, darunter eine Metallfeile, entdeckt und sichergestellt. Der Mann wurde festgenommen.

Die Beamten stellten fest, dass nicht nur in den Kellerraum des Anrufers, sondern auch in zwei weitere Verschläge eingebrochen worden war. Mittlerweile geht man davon aus, dass Sabrin M. mindesten noch weitere vergleichbare Taten im Umfeld des Schwarzenbergs verübte, der ein Schwerpunkt der Drogenszene in Harburg ist. Darauf weisen das Vorgehen des Einbrechers und an den Tatorten gesicherte Spuren hin. 30 der Kellereinbrüche ereigneten sich im Stadtteil Harburg, 16 in Heimfeld und einer in Eißendorf. Allein an der Schwarzenbergstraße werden dem Mann 13 aufgebrochene Keller in zwei Mehrfamilienhäusern angelastet

Die Kripo in Harburg hat den Fall übernommen. Es wird geprüft, ob weitere Einbrüche dem Mann zuzuordnen sind. Auch soll ermittelt werden, wie und wo er seine Beute versetzte. Zudem soll der wohnungslose MAnn an einigen Einbruchstatorten übernachtet und dort vorgefundene Lebensmittel, vor allem Getränke, geleert haben.

Mittlerweile sitzt Sabrin M. im Gefängnis. Ein Richter hatte wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr gegen den bereits einschlägig bekannten Mann einen Haftbefehl erlassen. zv