80-Jähriger nach Unfallflucht in der Harburger Innenstadt gestellt

Harburg - Gleich mehrere Peterwagen haben am Freitagmittag am Harburger Ring einen älteren Audi 100 gestellt. Am Steuer: ein 80 Jahre alter Mann. Er hatte, so Zeugenaussagen, kurz zuvor im Bereich Denickestraße in Eißendorf einen parkenden A-Klasse Mercedes touchiert und dabei erheblich im Bereich von zwei Türen beschädigt. Doch der Fahrer des Audi sei einfach weiter gefahren.

Für den Unfallfahrer ging es vom Harburger aus erst einmal ins Krankenhaus. Der Mann hatte am Unfallort einen merkwürdigen Eindruck gemacht. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Im Krankenhaus soll abgeklärt werden, ob der Mann unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen steht, oder ob eine Erkrankung vorliegt. zv