Feuerwehrwettkampf: FF Wulfsen erringt den Sieg unter 68 Mannschaften

Wulfsen - Mit einem Pokal kamen die Feuerwehrleute der FF Wulfsen aus Beverstedt im Landkreis Cuxhaven zurück. Sie hatten dort den ersten Platz beim Regionalentscheid der Feuerwehren belegt und so gezeigt, was sie bei den verschiedenen Disziplinen, darunter "Löschangriff" oder "Fahren", so drauf haben. 68 Mannschaften hatten an dem Wettkampf teilgenommen.

Damit wird die Mannschaft aus Wulfsen im kommenden Jahr beim Landesentscheid dabei sein, wenn es darum geht, im Wettkampf die beste Feuerwehrleute aus Niedersachsen in den Disziplinen zu ermitteln.

Qualifiziert für den Landesentscheid haben sich auch die FF Schwinde Stove mit Platz 4, die FF Rottorf mit Platz 6, die FF Winsen mit Platz 10 und die FF Sahrendorf-Schätzendorf mit Platz 13. Insgesamt waren zehn Mannschaften aus dem Landkreis Harburg bei dem Leistungsvergleich angetreten. zv