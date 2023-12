83-jähriger Mann von Zug überrollt: Stillstand am Harburger Bahnhof

Harburg – Stillstand am Harburger Bahnhof am Tag vor Heiligabend: Aufgrund eines Notarzteinsatzes nach einem Unfall auf den Gleisen musste der Harburger Bahnhof in den frühen Morgenstunden am Samstag voll gesperrt werden.

Grund für die Sperrung: In Höhe der Straße Vorderkamp einige hundert Meter südlich des Bahnhofs wurde ein 83-jähriger Mann von einem Regionalzug überrollt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Bundespolizei geht von einem Suizid aus.

Der Zugverkehr wurde während des Einsatzes der Rettungskräfte umgehend unterbrochen. Fahrende Züge wurden gestoppt und die Fahrgäste mussten im Zug bleiben. Der Harburger Bahnhof wurde komplett gesperrt, der Verkehr eingestellt.

Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen im Regional- und Fernverkehr vor allem in südlicher Richtung. Ein Busersatzverkehr wurde eingerichtet. Um 7 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Allerdings kommt es aufgrund des Rückstaus weiterhin zu Verspätungen. cb