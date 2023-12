Nicht angemeldeter Aufzug am 1. Weihnachstag in Harburg

Harburg - Ein nicht angemeldeter Demonstrationszug hat am 1. Weihnachstag die Polizei überrascht. Der Aufzug hatte sich am abend gegen 21 Uhr in der Nähe der Wache an der Lauterbachstraße formiert. Die Teilnehmer waren laut Zeugenaussagen zuvor aus einem nahen Veranstaltungssaal gekommen.

Mit Fakeln und Transparenten marschierten die Teilnehmer in Richtung Phoenix-Viertel. Dabei wurden Parolen gerufen, die sich auf die verbotene kurdische Organisation PKK bezogen.

Als Peterwagen vorfuhren, verteilten sich die Teilnehmer im Phoenix-Viertel und tauchten unter. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. zv