88-Jährige in Eißendorf überfallen und verletzt: Polizei sucht Zeugen

Eißendorf - Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag eine Seniorin in der Straße Seestücken überfallen und hierbei an der Hand verletzt.



Nach den derzeitigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats befand sich die 88-jährige Frau mit ihrem Rollator auf dem Gehweg, als sie von dem Täter nach Kleingeld befragt wurde. Dann griff der Mann die Seniorin unvermittelt an und entriss ihr einen Ring. Dabei. verletzte er die 88-Jährige an der Hand und sie stürzte anschließend zu Boden. Der Räuber flüchtete in Richtung des Friedhofes Harburg.



Eine von der Polizei eingeleitete Sofortfahndung blieb erfolglos. Die 88-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Laut Opfer ist der Täter etwa 40 Jahre alt und 1,7 Meter groß. Er hat kurze, schwarze Haare und humpelte. Zur Tatzeit trug er einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine khakifarbenen Hose, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und führte eine dunkle Bauchtasche mit sich.



Die Polizei sucht Zeugen, die am Tattag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Räuber geben können. Hinweise unter Telefon s040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle.