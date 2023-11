Alkohol und Drogen im Straßenverkehr: Landkreis-Polizei hatte viel zu tun

Landkreis Harburg – Besonders viele Vergehen im Bereich Alkohol und Drogen im Straßenverkehr musste am Wochenende die Polizei im Landkreis Harburg bearbeiten: Zwischen Freitag und Sonntag gab es sechs Fälle, die Polizeilich relevant wurden.

Am Freitagvormittag kam es auf der L213 zwischen Harmstorf und Helmstorf in einer Kurve zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Die 57-jährige Unfallverursacherin aus Tostedt kam mit ihrem Pkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw der 60-Jährigen.

Vor Ort konnten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung der Unfallverursacherin feststellen (2,43 Promille). Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte in Sprötze bei Buchholz einen Autofahrer aus Tostedt, welcher zuvor zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet den Tostedter ein Fahrverbot und eine Geldstrafe.

Am Samstagnachmittag fiel den Polizeibeamten in Buchholz ein Motorradfahrer auf, welcher auf den örtlichen Straßen deutlich zu schnell fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte eine Drogenbeeinflussung bei dem 16-jährigen festgestellt werden. Nachdem die Eltern des Jugendlichen informiert worden waren, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Samstagmittag stellten Polizeibeamte in Kakenstorf einen Autofahrer fest, der deutlich zu schnell fuhr. Als dieser den Funkstreifenwagen erblickte machte der Autofahrer eine Vollbremsung. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte eine Alkoholisierung von 1,14 Promille festgestellt werden. Neben eine Blutprobe wurde auch der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Sonntagnacht stellten die Polizeibeamten einen Autofahrer aus Buchholz fest, welcher unter Alkohol gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Nun erwartet den 28-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Am Sonnabendmorgen fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Harburg in Toppenstedt bei Winsen gegen einen geparkten Pkw und wurde dadurch leicht verletzt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung (0,42 Promille) des Unfallfahrers feststellen.

Da der geparkte Pkw einen Gastank besaß, führte dies zu einem Feuerwehreinsatz. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. cb