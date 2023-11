Landkreis Harburg: Vier Einbrüche in Häuser, Wohnung und Firma

Landkreis - Gleich zu mehreren Einbruchtatorten musste die Polizei am Wochenende im Landkreis Harburg ausrücken. In Emmeldnorf drangen am Freitagabend in der Straße 'Auf dem Wittenberg Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten die Räume und flüchteten.

In der Straße Schöne Aussicht in Maschen nahm die Polizei am Sonnabend nach einem Einbruch eine Anzeige auf. Dort waren die Täter durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus eingestiegen. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume und flüchteten über die Terrasse.

Ebenfalls am Sonnabend drangen in Hollenstedt Einbrecher durch ein Fenster in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am alten Bahnhofdamm ein und entwendeten auch Taschen und Schmuck. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.

In Neu Wulmstorf war in der Nacht zum Sonntag in der Justus-von-Liebig-Straße die Halle einer Firma Ziel von Einbrechern. Die Täter brachen ein Tor auf und stahlen aus einem in dem Gebäude abgestellten Fahrzeug Zigaretten. zv