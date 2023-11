Alkohol und Drogen im Visier der Polizei: 259 Fahrzeuge auf B75 kontrolliert

Kakenstorf – Großangelegte Schwerpunktkontrolle im Landkreis Harburg: Am Montag hat die Polizei mit rund 30 Beamten und Mitarbeitern des Landkreises Harburg bei Kakenstorf den Verkehr auf der B75 überprüft. Vor allem Drogen- und Alkohol-Vergehen standen im Visier der Beamten. In der Zeit zwischen 15 und 21 Uhr wurden Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen mit Blick auf ihre Verkehrstüchtigkeit kontrolliert.

Insgesamt 259 Fahrzeuge und 315 Personen wurden hierbei überprüft. Gegen drei Verkehrsteilnehmer mussten Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet werden. Ein Arzt entnahm ihnen noch vor Ort eine Blutprobe. Zwei Fahrer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen sie wurden ebenfalls Verfahren eingeleitet. Insgesamt 49 Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden mit Verwarn- oder Bußgeldern geahndet.

Eine Verkehrsteilnehmerin machte auf die Beamten schon bei der ersten Ansprache einen verwirrten Eindruck. Zudem hatte sie Schwierigkeiten, ihre Bewegungen zu koordinieren. Der anwesende Arzt untersuchte die Frau und ließ sie mit Verdacht auf Herzinfarkt von einem Rettungswagen ins Krankenhaus bringen. cb