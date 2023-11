Technischer Defekt: Mülllaster in ungewöhnliche Position gebracht

Neugraben - Da stimmte wohl etwas mit der Gewichtsverteilung nicht. Am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr zum Lidl-Parkplatz an der Cuxhavener Straße ausrücken. Das Fahrzeug einer Recyclingfirma ragte senkrecht in den Himmel. Beim Entladen des Aufliegers, einer Müllpresse hatte es offenbar einen technischen Defekt gegeben, der das Transportfahrzeug in die ungewöhnliche Position hievte.

Die Feuerwehr rückte mit ihrem Kran an und holte einen weiteren Telekran von der wilhelmsburger Firma Knaack zu Hilfe. So konnte das Fahrzeug gesichert und geboren werden. Der Fahrer hatte bei dem "Malheur" Glück. Er war unverletzt geblieben. zv